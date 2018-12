Portugal termina o ano na sexta posição do ‘ranking’ de selecções da FIFA, numa lista em que a Bélgica fecha como líder, um ponto à frente da campeã mundial França, divulgou esta quinta-feira o organismo regulador do futebol mundial.

Durante o ano, a selecção portuguesa foi eliminada pelo Uruguai nos oitavos de final, mas venceu o seu grupo da Liga das Nações A, apurando-se para a ‘final four’, que vai organizar em 2019.

A classificação, em relação a novembro, mantém-se inalterada até à 81.ª posição, com Bélgica, França, Brasil, Croácia, Inglaterra, Portugal, Uruguai, Suíça, Espanha e Dinamarca a ocuparem os dez primeiros lugares, respetivamente.

O Irão, do treinador português Carlos Queiroz, é a melhor selecção da zona asiática, no 29.º lugar, o Senegal a africana, em 23.º, e o México lidera a zona da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas), no 17.º lugar.

A Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, fecha 2018 na 53.ª posição, o Burkina Faso, de Paulo Duarte, na 61.ª posição, Cabo Verde, de Rui Águas, em 72.º, e Moçambique, de Abel Xavier, em 117.º.

‘Ranking’ da FIFA em 20 de dezembro:

1. (1) Bélgica, 1.727.

2. (2) França, 1.726.

3. (3) Brasil, 1.676.

4. (4) Croácia, 1.634.

5. (5) Inglaterra, 1.631.

6. (6) Portugal, 1.614.

7. (7) Uruguai, 1.609.

8. (8) Suíça, 1.599.

9. (9) Espanha, 1.591.

10. (10) Dinamarca, 1.589.

(…)

29. (29) Irão, 1.481.

53. (53) Coreia do Sul, 1.405.

61. (61) Burkina Faso, 1.371.

72. (72) Cabo Verde, 1.325.

117. (117) Moçambique, 1.167.

120. (121) Guiné-Bissau, 1.158.

125. (125) Angola, 1.131.

183. (183) Macau, 925.

185. (185) São Tomé e Príncipe, 920.

196. (196) Timor-Leste, 900.