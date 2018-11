É a terceira consecutiva que Portugal falha a qualificação para o Europeu sub-21, depois de ter falhado em 2015 e 2017. Com a derrota, Portugal está também fora do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 2020.



Por seu lado, a Polónia junta-se na fase final a Itália (coanfitriã), Croácia, Espanha, Dinamarca, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Sérvia, Roménia, França e ao vencedor do 'play-off' entre Grécia e Áustria.



O sorteio da fase final, que se realiza em Itália e São Marino, de 16 a 30 de maio de 2019, está marcado para sexta-feira, em Bolonha.

A selecção portuguesa de sub-21 perdeu esta terça-feira com a Polónia por 1-3, em Chaves, e ficou de fora do Europeu sub-21, que se irá realizar na Itália, em 2019.A Polónia inaugurou o marcador logo aos 5 minutos com um golo do central Bielik, seguido do segundo aos 8' por Kownacki. Aos 25 minutos, o jogo parecia estar concluído com o terceiro golo da selecção polaca por Szymanski.Só na segunda parte, aos 51 minutos, Diogo Jota lidera o ataque português e reduz a desvantagem, finalizando o marcador: 1-3.