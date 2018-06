Ronaldo has ARRIVED. He scores the opening goal to give Portugal a 1-0 lead over Spain pic.twitter.com/3SsbTKXlSS — Jesse Foster (@Jesse__Foster) June 15, 2018



A selecção nacional começou o jogo com muita pressão sobre a equipa, originando um golo cedo, mas a segunda oportunidade do jogo pertenceu a David Silva que chutou a bola por cima da trave defendida por Rui Patrício, aos nove minutos de jogo.



Ao décimo sétimo minuto da partida, Cartão amarelo para Busquets fez falta sobre Gonçalo Guedes e recebeu um amarelo, o primeiro da partida. Minutos antes Guedes esteve num um para um com o defesa de Espanha, mas depois de uma corrida desenfreada o remate foi travado pela perna de um central espanhol.



Portugal teve uma nova oportunidade aos 22 minutos de jogo quando Ronaldo abriu linha de passe para Gonçalo Guedes que não conseguiu concretizar o remate.



Diego Costa veio em corrida em busca da bola, tendo vencido um contacto físico com Pepe (que motivou a consulta do vídeo-árbitro) e depois chutou contra a baliza de Rui Patrício, batendo o guarda-redes português que ainda se esticou mas não conseguiu apanhar a bola. Espanha empatou o jogo aos 24 minutos através do remate de um jogador que já alinhou pelo Sporting de Braga.









Mesmo antes dos descontos, o capitão nacional voltou a marcar a De Gea e pôs Portugal de novo na frente do marcador.



O marcador, na segunda parte, foi inaugurado por Diego Causta aos 55 minutos, depois de livre pingado para dentro da área. Dois igual em Sochi.



Minutos depois, Nacho disparou um remate cheio de força contra a baliza portuguesa. A bola foi ao poste e depois entrou na baliza de Rui Patrício. Espanha ficou pela primeira vez na frente do marcador aos 58 minutos de jogo.



A primeira substutuição na selecção nacional ocorreu perto dos setenta minutos, com a entrada de Quaresma, a estreia do internacional português nesta competição. Minutos depois foi a verde Gonçalo Guedes sair de jogo para dar lugar a André Silva.



A dois minutos do fim, Cristiano Ronaldo empatou um jogo num remate de livre incrível que deixou De Gea plantado ao chão. O internacional português marcou o terceiro do jogo.



Fernando Santos apostou em Rui Patrício, Cédric, José Fonte, Pepe, Raphael Guerreiro, William Carvalho, João Moutinho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes e Bernardo Silva para alinharem de início pela selecção nacional.



Já Fernando Hierro, recém chegado à selecção espanhola, optou por alinhar com David De Gea, Gerar Piqué, Nacho, Sérgio Ramos, Jordi Albam Sérgio Busquets, Andrés Iniesta, Koke, Isco, Diego Costa e David Silva.



Meanwhile, in Sochi...



The teams for #PORESP have been confirmed pic.twitter.com/1PdWyonEQ9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2018





Portugal começou com posse da bola e mal a bola chegou ao capitão da equipa nacional, Cristiano Ronaldo, os ânimos levantaram-se em Sochi, na Rússia.Ao terceiro minuto de jogo, falta sobre Cristiano Ronaldo dá direito apenálti e o capitão português não deu tréguas ao guarda-redes espanhol. Um zero para Portugal com apenas quatro minutos de jogo. O internacional português já marcou em quatro mundiais, na sua carreira, e tornou-se o primeiro jogador da história do futebol a marcar em oito competições oficiais consecutivas (Europeus: 2004, 2008, 2012 e 2016 e Mundiais: 2006, 2010, 2014 e 2018).