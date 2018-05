Golos da equipa das "quinas" foram marcados por André Silva e João Mário.

A selecção de Portugal empatou (2-2) o jogo de preparação para o Mundial frente à Tunísia, disputado esta segunda-feira em Braga. Os golos portugueses foram marcados por André Silva (22 minutos) e João Mário (35'). Porém, os tunisinos responderam e chegaram ao empate com tentos de Anice Badri, aos 39, e de Ben Youssef, aos 64.



O tento do avançado do Milan foi o milésimo golo da história da selecção portuguesa de futebol. Ao 602.º encontro, entre oficiais e particulares, Portugal chegou ao milhar de tentos, numa história iniciada a 18 de Dezembro de 1921, dia em que, em Madrid, o benfiquista Alberto Augusto marcou de penálti num desaire (1-3) com a Espanha.

Este foi o primeiro de três testes lusos antes do Mundial da Rússia, sendo que agora se segue a Bélgica, outro adversário com presença garantida na Rússia, em jogo agendado para 2 de Junho no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, finalizando os ensaios no dia 7 de Junho, no Estádio da Luz, frente à Argélia, selecção que ficou de fora do Campeonato do Mundo.



Com Lusa