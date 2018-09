Sem Ronaldo e com caras novas, a selecção das "quinas" preparou a sua estreia na nova competição: segunda-feira há jogo a doer frente à Itália.

A selecção de Portugal empatou por 1-1 esta quinta-feira em jogo amigável frente à Croácia, no Estádio do Algarve, em Loulé.



No início de um novo ciclo competitivo, o seleccionador português incluiu sete novidades no 'onze' face ao último jogo da seleção, a derrota com o Uruguai (2-1), nos oitavos de final do Mundial2018, sendo Rui Patrício, Pepe, William Carvalho e Bernardo Silva os quatro 'sobreviventes'.



A selecção vice-campeã do mundo marcou primeiro por Perisic, aos 18 minutos. Perto da meia hora de jogo, Pepe empatou a partida para a selecção das "quinas".



Portugal não contou neste particular com Cristiano Ronaldo, que não foi convocado, e viu Sérgio Oliveira e Gedson Fernandes estrearem-se pela selecção principal.



Segunda-feira, a equipa treinada por Fernando Santos irá estrear-se na Liga das Nações, a nova competição de selecções que poderá garantir a Portugal um lugar no próximo Campeonato Europeu. O adversário é a Itália, no Estádio da Luz.