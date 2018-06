Aos 14 minutos celebrou-se golo no jogo entre Espanha e Marrocos. Portugal esteve em primeiro lugar no grupo, provisoriamente, mas voltou à condição de segundo lugar aos 19 minutos, quando Isco empatou pelos espanhóis.



Fernando Santos decidiu mudar três jogadores na equipa que vai defrontar o Irão no jogo que pode ditar o apuramento de Portugal para os oitavos de final. Onze de Portugal: Patrício; Cécric, Pepe, Fonte, Raphaël; William, Adrien, João Mário e Quaresma. Ronaldo e André Silva.



Quanto ao Irão, Carlos Queiroz promoveu apenas uma alteração em relação à equipa que perdeu 1-0 com a Espanha, trocando de extremo direito: prescindiu de Karim Ansarifard e apostou em Alireza Jahanbakhsh, que tinha sido titular na estreia, no triunfo por 1-0 frente a Marrocos.





Portugal e Espanha repartem a liderança do Grupo B, com quatro pontos, mais um do que o Irão, de Carlos Queiroz, enquanto Marrocos, com zero, já está eliminado.

A selecção portuguesa cumpre esta segunda-feira o seu terceiro jogo no Mundial de 2018. Portugal conta com um empate frente à Espanha e uma vitória sobre Marrocos e só depende de si para se qualificar e seguir para os oitavos-de-final.Ao mesmo tempo - precisamente à mesma hora -, Marrocos joga contra a Espanha, que está também em condições de se qualificar, caso vença o jogo. O primeiro classificado do grupo B (composto pelas quatro selecções referidas) irá jogar contra a anfitriã, a Rússia, enquanto o segundo classificado do grupo A vai defrontar os vencedores do grupo seguinte.