Portugal consegue medalha de prata no Europeu de ténis de mesa

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa perdeu hoje a final do Europeu de equipas, que terminou em Nantes, França , ao ser derrotada pela campeã em título Alemanha por 3-0.Dimitrij Ovtcharov venceu Marcos Freitas por 3-0 (11-7, 11-7 e 11-8), Timo Boll superou João Monteiro por 3-1 (11-7, 4-11, 11-9 e 11-7) e, no último embate, Patrick Franziska bateu Tiago Apolónia por 3-0 (12-10, 11-9 e 11-4).Os germânicos repetiram o resultado da final de 2017 com Portugal, que tinha triunfado por 3-1 em 2014, e somaram o oitavo título, replicando 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2017, enquanto a seleção lusa soma agora uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze, em 2011.Na competição feminina, Portugal, que nunca tinha chegado às meias-finais, também perdeu a final por 3-0, com a Roménia.