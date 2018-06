A selecção portuguesa de futebol qualificou-se hoje para os oitavos de final do Mundial de 2018, marcando encontro com o Uruguai, ao empatar 1-1 com o Irão, na terceira jornada do Grupo B, em Saransk.Nos oitavos de final, Portugal, que foi segundo do Grupo B, atrás da Espanha, que empatou 2-2 com Marrocos, e Uruguai defrontam-se no sábado, pelas 21h00 locais (19h00 em Lisboa), no Estádio Fisht, em Sochi.O Urugai qualificou-se em primeiro lugar do Grupo A, esta segunda-feira. Em segundo lugar ficou a Rússia, que vai jogar contra a Espanha.Ricardo Quaresma, aos 45 minutos, marcou o golo da formação das 'quinas', enquanto Karim Ansarifard apontou o tento dos iranianos, aos 90+3, de grande penalidade, já depois de, aos 53, Cristiano Ronaldo desperdiçar um castigo máximo.