Os "dragões" precisaram do prolongamento (e do VAR) para superar italianos mas avançam na prova milionária com golos de Soares, Marega e Alex Telles.

O FC Porto venceu, esta quarta-feira, a Roma por 3-1 em jogo a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Com a vitória, os "dragões" reverteram a desvantagem que traziam da capital italiana e conseguiram ultrapassar os romanos já no prolongamento.



O conjunto de Sérgio Conceição apresentou-se com algumas alterações no onze em relação ao jogo frente ao Benfica durante o fim-de-semana, com Éder Militão, Danilo Pereira, Otávio e "Tiquinho Soares" a entrarem no onze, para saírem Manafá, Oliver, Brahimi e Adrian Lopez.



Foram os "dragões" a entrarem melhor no encontro e a marcarem através de Soares, colocando o FC Porto em vantagem na eliminatória aos 26 minutos. Mas, dez minutos depois, uma falta de Éder Militão sobre Perotti levou Daniele De Rossi até à marca de grande penalidade para voltar a colocar os italianos na frente.



A igualdade na eliminatória viria através de Marega, após assistência de Corona, aos 52 minutos, com o resultado a não alterar-se até ao final dos 90 minutos.



Já na etapa complementar, um puxão de camisola de Florenzi a Fernando Andrade ditou uma grande penalidade. Alex Telles converteu o penalty aos 116 minutos que viria a apurar os "dragões" para os quartos-de-final da liga milionária.