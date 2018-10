Os golos dos "dragões foram marcados por Marega, Herrera e Corona. Com a vitória, os azuis e brancos são líderes do grupo D da Champions.

O FC Porto venceu, esta quarta-feira, o Lokomotiv de Moscovo por 3-1, em jogo a contar para a 3ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões.



A primeira oportunidade do jogo pertenceu aos russos, com o penalti aos 10 minutos. Manuel Fernandes permitiu a defesa de Casillas e, 15 minutos depois, foi a vez do maliano Marega marcar pelo Porto, também através de grande penalidade - assinalada por falta do português Éder.



Dez minutos depois, o mexicano Hector Herrera ampliou a vantagem para 2-0 mas, no minuto seguinte, uma jogada entre os gémeos Miranchuk reduziu o marcador. No começo da segunda parte, Corona voltou a alargar o resultado para 3-1, resultado que não se alteraria até ao final.



Com a vitória, o FC Porto é líder do grupo D, com sete pontos em três jogos. Schalke 04 e Galatasaray, que empataram a zero na Turquia encontram-se no segundo e terceiro lugar do grupo, com cinco e quatro pontos, respectivamente. O Lokomotiv, com este resultado continua a não conhecer a vitória e permanece com zero pontos.



Na próxima jornada há novo encontro entre russos e "dragões" no Estádio do Dragão, no dia 6 de Novembro.