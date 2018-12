O clube português já entrou no jogo apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O FC Porto venceu por 2-3 o Galatasaray esta terça-feira e bateu um recorde, ao igualar a marca de 16 pontos que já tinha alcançado com António Oliveira, em 1996/97, num jogo da sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, terminando a fase de grupos invicto.



Em Istambul, os dragões marcaram por Felipe (16 minutos), Marega (42), de grande penalidade, e Sérgio Oliveira (57), com Feghouli (45+1), de penálti - falhou um aos 67 -, e Derdiyok (65) a fazerem os golos dos turcos.



O FC Porto termina a fase de grupos na primeira posição, com 16 pontos, mais cinco do que o Schalke 04, mais 12 do que o Galatasaray e 13 do que o Lokomotiv de Moscovo.



Apesar da derrota, o Galatasaray garantiu a presença na Liga Europa, beneficiando da derrota do Lokomotiv de Moscovo na Alemanha, por 1-0.



O clube português segue agora para os oitavos da Liga dos Campeões, cujo adversário conhece já na próxima segunda-feira, dia 17.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ChampionsEleven?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ChampionsEleven</a> | <a href="https://twitter.com/GalatasaraySK?ref_src=twsrc%5Etfw">@GalatasaraySK</a> 1-3 <a href="https://twitter.com/FCPorto?ref_src=twsrc%5Etfw">@FCPorto</a><br><br>Está feito o 3º! Grande trabalho de Hernâni e golo de Sérgio Oliveira!<a href="https://twitter.com/hashtag/ForTheFans?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ForTheFans</a> <a href="https://t.co/sQdmxfPVa0">pic.twitter.com/sQdmxfPVa0</a></p>— Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) <a href="https://twitter.com/ElevenSports_PT/status/1072570528408461312?ref_src=twsrc%5Etfw">11 de dezembro de 2018</a></blockquote>

