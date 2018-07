Pizzi classificou como "difícil" o sorteio que esta segunda-feira colocou o Fenerbahçe no caminho do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões "É um sorteio difícil, como seria com qualquer das outras equipas que nos pudessem calhar. Trata-se de uma equipa com qualidade, com jogadores que nos podem causar problemas, mas vamos estar preparados para isso. Vamos enfrentar o Fenerbahçe com cabeça e com vontade de ganhar para pormos o Benfica na Champions. É isso que queremos desde o primeiro momento", afirmou o internacional português antes do treino desta tarde dos encarnados em Pitsburgo, Estados Unidos.