Peseiro confirma ausência de Bas Dost no dérbi

José Peseiro confirmou esta sexta-feira que Bas Dost vai falhar o dérbi de sábado com o Benfica. O holandês não recuperou dos problemas físicos que o têm afectado."Não vai estar presente. Temos alternativas. Confiamos e a equipa também", referiu o técnico em conferência de imprensa, sublinhando que desde segunda-feira que sabia que o avançado dificilmente iria a jogo.O treinador do Sporting disse ainda que os reforços Gudelj e Diaby também não serão convocados e explicou porquê: "Qualquer um deles não tem sido opção no último mês".