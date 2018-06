Os golos de Carrillo e Guerrero chegaram para ditar a derrota dos australianos. Com este resultado, as duas equipas estão eliminadas do Mundial.

O Peru venceu esta terça-feira a equipa da Austrália por 2-0 no derradeiro jogo do Grupo C do Campeonato do Mundo de 2018, a realizar-se na Rússia.



Para os peruanos marcaram Andrés Carrillo, jogador do Benfica, ainda na primeira parte, aos 18 minutos e Paolo Guerrero na segunda, aos 50.



Com esta vitória, a selecção sul-americana eliminou a Austrália que precisava de uma vitória neste jogo e de uma derrota da Dinamarca frente à França para sonhar com o apuramento à fase seguinte.



De recordar, que o Peru estava já eliminado da competição depois de duas derrotas nos primeiros dois jogos da fase de grupos.