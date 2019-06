Perigoso hooligan inglês filmado a agredir em Guimarães

A carregar o vídeo ...

Um dos mais perigosos hooligans ingleses está há vários dias no Norte de Portugal, e foi mesmo filmado esta quinta-feira, antes do encontro entre a Inglaterra e a Holanda, a agredir uma pessoa nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, onde decorreu o encontro da final-four da Liga das Nações da UEFA.





Tommy Robinson, nome de guerra adotado por Stephen Christopher Yaxley-Lennon, de 36 anos, é o fundador da English Defence League (Liga da Defesa Inglesa), um movimento de extrema-direita britânico, que luta contra a presença de imigrantes, especialmente islâmicos, em solo inglês.Desde 2016 que está impedido de entrar em estádios britânicos, por decisão de um tribunal, depois de ter exibido propaganda de apelo ao ódio contra os imigrantes . O hooligan usou, de resto, a sua página pessoal na rede social Twitter, para divulgar um vídeo onde anunciava aos apoiantes e amigos que estava em Portugal."Aqui não existem ‘banning orders’ (ordem de restrição, numa referência ao impedimento legal que sob ele pende de entrar em estádios britânicos). Por isso, posso entrar onde quero", salientou Tommy Robinson, no meio de sorrisos.Em vídeos e fotos divulgados na manhã desta sexta-feira pela página online do jornal ‘Daily Mail’, é possível mesmo ver que Tommy Robinson surge junto ao estádio do Vitória de Guimarães, acompanhado por um grande grupo de apoiantes.O homem de 36 anos foi condenado em tribunal, em 2010, por crimes de hooliganismo. Adepto do Luton Town, um clube de Londres dos escalões secundários, Tommmy Robinson foi considerado culpado de ter incentivado uma rixa entre adeptos da mesma equipa, e do Newport County, que terminou com dezenas de feridos.Os milhares de ingleses que, de resto, causaram estragos no centro do Porto e Guimarães na tarde de quinta-feira terão, segundo refere o Daily Mail, gritado o nome de Tommy Robinson enquanto se confrontavam com a polícia portuguesa.