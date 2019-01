Pepe só vai pagar metade do IRS. Falta saber como

O futebolista Pepe, que regressou esta semana ao Futebol Clube do Porto, vai poder beneficiar de uma redução de 50% no IRS durante cinco anos. Em causa está o Programa Regressar, que entrou em vigor com o Orçamento do Estado para 2019, que prevê que todos os residentes, e não apenas os mais qualificados, que saíram de Portugal até 2015 e regressem ao país em 2019 (ou até 2016 e voltem em 2020) tenham metade dos seus rendimentos isentos de IRS por cinco anos.

É o caso do Pepe. O futebolista passou pelo FC Porto entre 2004 e 2007, quando se mudou para Espanha e passou a jogar pelo Real Madrid. Esta semana, o jogador da seleção nacional rescindiu contrato com o Besiktas, da Turquia, e regressou ao FC Porto, com quem assinou contrato até 2021, com um salário abaixo do que auferia no clube de Istambul.



