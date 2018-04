Depois de partilharem a sua primeira música em mais de cinco anos – "Can't Deny Me" –, os Pearl Jam lançam agora uma colecção que irá juntar os amantes da música aos fãs de futebol.

Com o Mundial da Rússia quase a chegar, a banda de Eddie Vedder, em colaboração com a marca desportiva Copa, lançou uma linha de 13 camisolas com as cores das respectivas selecções. Entre elas está, pois claro, Portugal. No entanto, esta não é uma linha exclusiva para o Mundial, até porque nela se encontram países que ficaram de fora da prova como Estados Unidos, Itália, Chile, Holanda e Irlanda.

Relacionado Real Madrid defronta Bayern em final antecipada da Champions Membros do Conselho Leonino apresentam demissão a Marta Soares Sorteio da Liga Europa dita Arsenal-Atlético de Madrid nas "meias"

As camisolas que a banda de Seattle criou são tipo pólo, com golas e botões, recriando camisolas antigas e adaptando as cores às respectivas equipas. Na parte da frente está o nome da banda com o respectivo logótipo e alguns elementos característicos como o raio e nas costas, o nome do país e um número. As camisolas custam 49,99€ e estão à venda num site para os fãs europeus, no site oficial da banda e no site da Copa.