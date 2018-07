O papa Francisco dedicou este domingo algumas palavras aos brasileiros presentes na Praça de São Pedro, no Vaticano, aludindo à eliminação da selecção 'canarinha' nos quartos de final do Mundial2018 de futebol."Vejo bandeiras brasileiras. Saúdo os brasileiros e animo, que será da próxima vez", afirmou o argentino Jorge Bergoglio, admirador de futebol e adepto do San Lorenzo, durante o Ángelus, a tradicional oração dominical.O Brasil, cinco vezes campeão do mundo, foi a última equipa sul-americana a ser eliminada no Mundial2018, ao perder frente à Bélgica (2-1), nos quartos de final, fase em que também o Uruguai foi derrotado pela França (2-0).