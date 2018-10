Antigo presidente do Sporting apresentou-se às autoridades para prestar declarações sobre o inquérito a Alcochete. Mas é alvo de mais suspeitas.

Bruno de Carvalho, o ex-presidente do Sporting, deslocou-se ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) para prestar esclarecimentos acerca da invasão à Academia de Alcochete e de outros processos em que o seu nome foi envolvido – como o scouting e o caso Cashball.



Fonte próxima do ex-dirigente sportinguista afirma que ele quis prestar declarações sobre o inquérito ao ataque à Academia de Alcochete, a 15 de Maio, e se apresentou voluntariamente. Porém, Bruno de Carvalho deveria ter ido logo não para o DCIAP, mas para o DIAP (Departamento de Investigação e Acção Penal) de Lisboa. Acabou por se encaminhar para o local certo, mas o DIAP não o ouvirá de imediato. Foi pedido a José Preto, o advogado de Bruno de Carvalho, que apresentasse um requerimento ao DIAP. Agora, o pedido será apreciado. Saiba que casos ensombram o antigo dirigente leonino.



Bruno de Carvalho e o ataque a Alcochete

Bruno de Carvalho dirigiu-se ao DCIAP um dia depois de Bruno Jacinto, antigo funcionário do Sporting, ter sido ouvido em primeiro inquérito judicial sobre as agressões em Alcochete. Ficou em prisão preventiva.



Segundo o jornal Record, Jacinto contou às autoridades que informou André Geraldes, na altura Team Manager do Sporting, da possibilidade de um ataque dos adeptos leoninos a Academia do clube, um dia antes dos acontecimentos.



Quando ocorreram os ataques, Bruno Jacinto era oficial de ligação aos adeptos. Depois do inquérito, acabou indiciado pela prática de mais de 20 crimes de ameaça agravada, 12 crimes de ofensa à integridade, 20 crimes de sequestro e um crime de terrorismo, em co-autoria.



Jacinto é o 38.º elemento em prisão preventiva por alegado envolvimento nos incidentes de 15 de Maio na academia do Sporting, em Alcochete, em que cerca de 40 alegados adeptos do clube, encapuzados, agrediram alguns jogadores, treinadores e 'staff'.



Os 38 arguidos que aguardam julgamento em prisão preventiva, entre eles o antigo líder da claque Juventude Leonina Fernando Mendes, são todos suspeitos da prática de diversos crimes, designadamente de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.



Na sequência do ataque à Academia do Sporting, nove futebolistas rescindiram os contratos com o clube. Rui Patrício, Rafael Leão, Daniel Podence, Gelson Martins e Ruben Ribeiro saíram em litígio com o Sporting e transferiram-se para outros clubes. Bas Dost, Bruno Fernandes e Rodrigo Battaglia voltaram atrás na decisão de abandonar o Sporting, enquanto William Carvalho saiu para o Bétis, de Espanha, após acordo do clube espanhol com os 'leões'.



Carvalho e o scouting suspeito

Na sequência da auditoria forense que está a ser feita ao Sporting, descobriu-se que o clube tinha pago 700 mil euros de serviços de scouting (procura activa de novos talentos) a vários empresários e empresas. No entanto, não há registos sobre propostas de contratação ou sobre jovens jogadores que tenham ficado a ser seguidos pelos "leões", revelou o Correio da Manhã.



Em Novembro, o Sporting tem que se financiar junto da banca devido ao empréstimo obrigacionista. Porém, a mesma fonte indica que não há bancos que queiram fazer o negócio.



BdC e o "Cashball"

O caso Cashball levou à detenção de dois responsáveis do Sporting, André Geraldes – ex-director desportivo do Sporting – e de Gonçalo Rodrigues – também funcionário do clube leonino, em "Maio". Entretanto, o Ministério Público pediu ao DIAP do Porto as escutas telefónicas feitas a Geraldes no âmbito deste inquérito, que investiga suspeitas de corrupção desportiva.



Em Agosto, Bruno de Carvalho afirmou que ainda não tinha sido chamado a prestar declarações sobre o Cashball, "algo que desapareceu". "Houve um senhor que foi dar uma entrevista e é um processo que nunca mais ouvi falar na minha vida. Foi uma das coisas a que tenho de tirar o chapéu. Foi o motivo para que eu e o André não estivéssemos na Academia no dia do ataque", contou, em entrevista ao Record.



As suspeitas recaem sobre jogos de andebol e futebol.



Notícia actualizada às 13h02 com a informação acerca do requerimento pedido ao advogado de Bruno de Carvalho.