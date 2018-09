Os campeões desconhecidos

Estreou-se em competição na Nazaré, em 2016, mas foi logo eliminada. Em 2017, ganhou a Taça de Portugal (participou pelo Ericeira Surf Clube) e ficou em 3º no nacional de juniores.



Conciliar a escola com o bodyboard tem sido complicado, porque Filipa vive em Nafarros (Sintra) e estuda em Lisboa, na escola António Arroio. "Estou a fazer um curso de ourivesaria e tenho uma grande carga horária. No ano passado, no 11º, saía às 18h e 19h, por isso só treinava às quartas-feiras (tinha a tarde livre) e depois aos sábados e domingos".



Nunca esteve em provas no estrangeiro, mas isso vai mudar. "Vou fazer as próximas duas etapas do circuito mundial [sénior], que são em Portugal [Sintra e Nazaré]. A última etapa é nas Canárias, em Novembro, e talvez seja aí a minha estreia fora de Portugal", revela Filipa, que planeia tornar-se profissional de bodyboard. "É um sonho que tenho de perseguir."



Pedro Kol: Kickboxing

h Lutar pelo título mundial de kickboxing ou acabar a carreira? É essa a dúvida de Pedro Kol, de 35 anos, que fez um retiro espiritual num mosteiro budista, na fronteira da Índia com o Tibete, e veio de lá sem vontade de combater.



"Como fui campeão da Europa [em Fevereiro], podia ir disputar o título mundial, mas vim do retiro com uma ideia oposta. Seria uma coisa egoísta, e estou numa fase em que gostava mais de apoiar os outros, ajudá-los a conquistar os seus sonhos. Vamos ver".



Cinco vezes campeão nacional e três da Europa, Pedro Kol vive só do kickboxing, modalidade que começou a praticar com 16 anos, no Sporting, depois de oito no taekwondo. "Sou dos poucos portugueses que o consegue fazer, também porque tenho um ginásio [nas Avenidas Novas, em Lisboa] com 400 alunos."



Viver só dos combates é difícil. "No circuito profissional somos pagos para ir combater, mas nos campeonatos amadores, e estive em alguns, temos de ser nós a suportar as despesas. Aconteceu-me isso em 2012, na Turquia, no campeonato de regras amadoras - fui medalha de prata."



Com várias lesões ao longo da carreira (partiu uma mão duas vezes e teve de ser operado a uma rotura do menisco), fez mais de metade dos combates em sofrimento. "A este nível, os atletas nunca estão a 100%", diz, revelando que nos primeiros 13 anos de carreira (leva 19) treinava todos os dias. "O meu treinador achava que não devíamos ter uma única folga. Treinávamos em combate, e no início, como não me sabia defender bem, levava muita porrada."



Maria Rei: Canoagem

h Foi para a canoagem aos 7 anos porque não gostava de natação. "O meu avô conhecia um dirigente da Associação Saavedra Guedes, em Pardilhó [Estarreja], falou com ele e inscreveu-me lá. Fui experimentar e gostei logo bastante", conta Maria Rei.



A 27 de Julho tornou-se campeã mundial júnior em K1 1000 metros, na Bulgária - é o terceiro título sub-18 para Portugal, após os triunfos de Emanuel Silva (2003) e Joana Vasconcelos (2009), em K1 500 metros.



"Não ia com a expectativa de ganhar. Tinha a ambição do 5º lugar ou, quando muito, disputar o bronze. Ainda estou para perceber como fiz aquilo. Foi largar e dar sempre o máximo: consegui ir para a frente da corrida e aguentei o ritmo", explica.



A canoísta, de 18 anos, falou à SÁBADO desde Montemor-o-Velho, onde prepara a sua estreia no Mundial de Velocidade em K1 500, que decorre de 22 a 26 de Agosto. "Vou passar a participar nas provas seniores. A ideia é ir ganhando experiência e aprender com as adversárias", continua Maria, que é campeã nacional júnior de velocidade (K1 200 e 500) e de fundo (K1 5000).



Chegar aos Jogos Olímpicos é o sonho. Será "muito complicado" já em 2020, porque "há muita concorrência". "Se não for em 2020, quero estar lá em 2024". Maria Rei admite que "é impossível viver só da canoagem em Portugal", mas espera conciliar a modalidade com o curso de Engenharia e Gestão Industrial.



Joana Alves: Muay thai

h Bicampeã europeia e mundial júnior de muay thai, o desafio de Joana Alves, de 17 anos, é agora manter esses resultados em seniores já a partir de 2019. "Sei que as raparigas que vou começar a defrontar são mais experientes, mas conforme for ganhando experiência vou lutar taco a taco com elas."



A atleta lisboeta está invicta há 16 confrontos. "Fui derrotada na estreia, no campeonato nacional, com 15 anos, mas depois só perdi mais uma vez, no 8º combate. E a partir daí ganhei sempre: regionais, nacionais, europeus e mundiais."



O muay thai é uma modalidade de grande contacto físico, por isso é normal ficar com mazelas. "Pode-se usar tudo: cotovelos, joelhos, dar socos, pontapés… E fica-se sempre com o nariz ou o lábio negro. Mas isso resolve-se com gelo."



O seu último grande triunfo foi o Mundial júnior, a 9 de Agosto, na Tailândia. Joana não teve de pagar as despesas, mas isso nem sempre acontece. "O orçamento da Federação não dá para tudo, alguns colegas tiveram de pagar parte das viagens."



Joana experimentou o muay thai após quatro anos na natação de competição (dos 10 aos 14), nos Salesianos, em Lisboa. "Foi um bocado para ganhar mais confiança em mim e para aprender a defender-me. Podia ter sido o judo ou o karaté, mas foi o muay thai porque era perto de casa."



A modalidade deverá passar a ser olímpica em 2024, e estar nos Jogos Olímpicos de Paris seria "concretizar um sonho". Mas Joana não sabe se vai continuar a praticar daqui a seis anos. "Só se conseguir conciliar com o curso [Ciências Laboratoriais Médicas], porque é muito difícil alguém ser profissional do muay thai em Portugal. Se tiver de optar, vou dar primazia à faculdade."



Rafaela Rosa: Jiu-jítsu

h O dom de Rafaela Rosa para as artes marciais esteve adormecido 24 anos. Depois de ter feito natação de competição dos 10 aos 16 anos, desinteressou-se por qualquer tipo de desporto, até que, desafiada pelo namorado, que dava aulas de jiu-jítsu, foi experimentar. "Comecei a treinar todos os dias e fiquei apaixonada."



Garante que não tem um dom e explica assim o sucesso: "Tem a ver com treino e dedicação. E muita consistência, porque treino todos os dias, com excepção de uma semana de férias no Verão, para descansar."



Em Abril de 2015, seis meses depois de ter experimentado o jiu-jítsu, fez a sua estreia numa competição, o Campeonato Português. E ganhou. Tanto na sua categoria (pluma, até 58,5 kg) como em absoluto (sem limite de peso - já lhe aconteceu enfrentar adversárias com mais de 80 kg).



A partir daí foi sempre a somar triunfos: ganhou quatro vezes o campeonato nacional e três o europeu. No passado dia 1 de Junho estreou-se no Mundial e foi vice-campeã. Gastou 2 mil euros para participar na competição, em Los Angeles, EUA. "As viagens, a estadia, a alimentação, é tudo pago do nosso bolso. E ainda temos de despender 90 euros para nos inscrevermos nas provas internacionais. O que me vale são os apoios que tenho tido, da Câmara de Torres Vedras e de algumas marcas."



Rafaela, de 28 anos, trabalha como psicóloga clínica, e é ao fim do dia que se dedica ao jiu-jítsu, na Associação de Educação do Movimento, em Torres Vedras. "Além dos treinos, que duram 1h30 a duas horas, também ajudo nas aulas das crianças dos 4 aos 14 anos. E a partir de 1 de Setembro vou dar aulas a mulheres."



Filipa Martins: Ginástica

h Nunca houve ninguém assim na ginástica portuguesa: Filipa Martins tem batido todos os recordes e já conquistou nove medalhas em Taças do Mundo. A última, de prata, em paralelas assimétricas, aconteceu no dia 16 de Junho. Mas ela tem outros feitos no currículo. Em 2013, foi a primeira ginasta portuguesa a ir a uma final de all around (concurso completo) de um campeonato da Europa; e em 2014 fez o mesmo no Mundial (foi 16ª entre 252 ginastas). Nos Jogos Olímpicos, também é a melhor de sempre: obteve o 37º lugar no all around no Rio 2016 (ultrapassando o 53º lugar de Zoi Lima em 2012).



Com apenas 22 anos, Filipa diz que ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos "é praticamente impossível", mas espera apurar-se para a final de all around em 2020 e ficar entre as 24 melhores. Para já, os seus objectivos são a Taça do Mundo, na Hungria (Setembro), e o Mundial, no Qatar (Outubro), onde espera alcançar de novo a final all around.



Depois de dois anos com resultados incríveis (ganhou o circuito mundial de Taças do Mundo em paralelas assimétricas em 2014 e liderou o ranking mundial de Taças do Mundo em 2015), Filipa Martins fez uma fractura de stress antes dos Jogos Olímpicos 2016 e esteve no Brasil "praticamente com um pé partido". Foi operada a seguir aos Jogos, mas as coisas não correram bem. "Tive de ser operada de novo em Janeiro deste ano, porque não estava a conseguir treinar bem. Foram dois anos em que nunca estive a 100%, não conseguia ter mobilidade total no meu pé direito".



A atleta do Sport Clube do Porto, na ginástica desde os 4 anos, está a fazer o curso de Desporto na Universidade do Porto (acabou agora o 1º ano). Acredita que ainda poderá ir aos Jogos Olímpicos de 2024, e depois espera manter-se ligada à modalidade. "Talvez me torne treinadora." Actualmente, viver só da ginástica é que não dá. "O que me vale é que entrei no Projecto Olímpico e recebo uma bolsa de 1.000 euros por mês."



