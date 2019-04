A carregar o vídeo ...

Capa n.º 778

Assim do nada, Miguel Sousa Tavares solta a bisca.- O Eusébio , era impossível não o ter como herói.- Vi-o jogar?- Sim senhor. E cheguei a jogar contra ele.- Como assim?- Joguei no campeonato do CIF, ao serviço do Pé Leve. E o Eusébio mais o Coluna e o Rogério Pipi jogavam no S. O. V., Seita do Olho Vivo. O Eusébio tinha uns 40-e-muitos e já não se mexia. Jogava a meio-campo, ao lado do Coluna. Que, invariavelmente, me dava uma cotovelada ou uma joelhada na coxa nas bolas divididas. Ele sabia dar porrada sem o árbitro ver. A certa altura, já estava farto daquilo, virei-me para ele e disse-lhe 'agora já percebo porque é que você foi um grande jogador de futebol'.- E o Coluna?- 'Ò puto, tens tanto que aprender'.- Quem jogava no Pé Leve?- O avançado era o Luís Norton de Matos. Que estava a jogar às escondidas do Benfica.- Bom jogador, chegou à selecção pelo Portimonense.- O melhor de nós todos, sem dúvidas. Mas era cá um fuço, não passava a bola a ninguém. Sabe quem era o guarda-redes da nossa equipa? O Miguel Pais do Amaral. Jogava com a camisola branca e os calções amarelos, à inglesa.- O Miguel jogava a quê?- Médio.- Por iniciativa própria ou...?- Gostava de jogar no meio. O meu sonho era jogar como o Hernâni.Pé Leve, SOV, CIF, Miguel Sousa Tavares. Que mundo é este? É o melhor mundo do mundo, o do amor ao futebol , o da paixão pela camaradagem. É o mundo do CIF, o campeonato amador mais antigo do país. Antes de mais, CIF é a sigla de Clube Internacional de Futebol, primeira equipa portuguesa a jogar (e a ganhar) no estrangeiro: 2-0 ao Madrid Foot-ball Club (futuro Real Madrid), no hipódromo de Madrid, em Janeiro 1905. Seis anos depois, em 1911, o Internacional, como é conhecido, sagra-se campeão de Lisboa numa prova com Benfica, Sporting, Império, Campo de Ourique, Lisboa FC e União Lisboa. Nunca mais repete a proeza, ainda que seja vice em 1912 e 1914.