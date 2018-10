Benfica vende Talisca ao Guangzhou por 19 milhões de euros

Trata-se de um negócio de 25 M€, pois ao valor da cláusula de compra, agora exercida, acrescem 5,8 M€ que os "encarnados" já tinham encaixado por via do empréstimo ao emblema chinês.

O Benfica anunciou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a venda de Talisca ao Guangzhou Evergrande por 19,2 milhões de euros. Trata-se de um negócio de 25 M€, pois ao valor da cláusula de compra, agora exercida, acrescem 5,8 M€ que os "encarnados" já tinham encaixado por via do empréstimo ao emblema chinês onde o brasileiro atua.



Pelas "águias", onde esteve entre 2014 e 2016, Talisca actuou em 78 jogos oficiais e marcou 20 golos. Acabaria por ser depois cedido a Besiktas e Guangzhou, com uma enorme polémica pelo meio, quando veio à Luz jogar pelo emblema turco, marcou de livre e, no final, acusou o Benfica de lhe dever dinheiro.



Leia o comunicado do Benfica à CMVM:



A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Códigodos Valores Mobiliários, que o Guangzhou Evergrande exerceu o direito de opção para a aquisição a título definitivodos direitos desportivos do jogador Anderson Souza Conceição (Talisca) por um montante de € 19.200.000(dezanove milhões e duzentos mil euros), o qual estava consagrado no contrato de cedência temporária do referido atleta. Ao valor acima referido acresce a quantia já recebida de € 5.800.000 (cinco milhões e oitocentos mil euros),acordada no contrato de cedência temporária do referido jogador.