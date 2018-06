Confrontado com o que se deverá seguir, Abrantes Mendes considera que agora o importante é "avaliar a real situação do Sporting" e que Bruno de Carvalho "já era" na história do Sporting.

Sérgio Abrantes Mendes, antigo dirigente do Sporting, mostra-se bastante satisfeito com o desfecho da Assembleia Geral do Sporting, que decorreu este sábado no Altice Arena, em Lisboa, e que ditou a destituição de Bruno de Carvalho Em declarações ao Correio da Manhã , Abrantes Mendes desvalorizou as acusações feitas pelo presidente destituído a várias personalidades ligadas ao Sporting - entre os quais o seu nome consta - numa publicação no Facebook , esta manhã de domingo, e garante que já só pensa nos tempos que virão e que trarão um novo rumo ao clube leonino."Não estou minimamente preocupado com o que esse senhor possa dizer neste momento. Depois da votação massiva dos sócios do Sporting a que ontem assistimos estou perfeitamente tranquilo. O Bruno de Carvalho 'acabou'", afirmou o antigo candidato à presidência do clube de Alvalade.