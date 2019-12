"Ó boi, deu-me um soco. Ele deu-me um soco, um soco. Não fiz mal a ninguém." As imagens reveladas esta terça-feira pela SIC Notícias parecem confirmar a agressão de Sérgio Conceição a Pedro Ribeiro, no intervalo do encontro no Jamor, no passado domingo, que opôs o FC Porto ao Belenenses (1-1) e deixou os dragões a quatro pontos do líder Benfica.





"É uma vergonha, uma vergonha! Que é esta m****? Vale tudo no futebol, vale tudo? Dar socos?" foram as palavras proferidas por Pedro Ribeiro, treinador dos lisboetas, nas imagens captadas em vídeo, sem nunca mencionar o nome ou acusar diretamente o técnico do FC Porto pela agressão.