Novak Djokovic infetado com covid-19. Tenista pede desculpas

Novak Djokovic revelou, em comunicado, que testou positivo à covid-19. O tenista sérvio - que se encontra assintomático - foi infetado após o surto no torneio de ténis que organizou no seu país natal e na Croácia (Zadar), à imagem de outros três colegas de profissão.

"Assim que chegámos a Belgrado fomos logo testados. Testei positivo, assim como a Jelena. Já os nossos filhos não estão infetados", informou 'Nole', que pediu desculpas a todos, como promotor do evento - que contou com público - onde vários participantes acabaram contaminados e onde se registou até uma festa numa discoteca.



"Tudo o que fizemos no último mês foi sem intenção e sem malícia. O nosso objetivo era unir e passar uma mensagem de solidariedade. (...) Organizámos o torneio quando o vírus estava enfraquecido, acreditando que estavam reunidas as condições para o mesmo se realizar. Infelizmente, o vírus ainda está presente e esta é uma realidade ao qual ainda nos estamos a habituar. Sinto muito por todos os casos positivos. Espero que não venha causar complicações de saúde a ninguém e que todos fiquem bem", disse Djokovic.



Até festa nas discotecas houve

Antes, o sérvio Viktor Troicki, o croata Borna Coric e o búlgaro Grigor Dimitrov, que também participaram no torneio, já tinham confirmado que testaram positivo ao novo coronavírus. Além dos tenistas, Kristijan Groh, treinador de Dimitrov, e Marko Paniki, preparador físico de Novak Djokovic, também confirmaram estar infestados.



Além de jogos de exibição, o torneio incluiu também eventos fora dos 'courts', como jogos de futebol e de basquetebol com todos os tenistas, incluindo Djokovic, e festas em discotecas. A final do Adria Tour, que deveria ter decorrido no domingo, acabou por ser cancelada, devido ao caso positivo de Dimitrov, o primeiro a ser revelado.