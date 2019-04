Nome do juiz foi anunciado na página de Facebook Polvo das Antas.

A página de Facebook Polvo das Antas acaba de divulgar que o árbitro para o jogo desta segunda-feira entre o Benfica e o Marítimo, na Luz, que encerra a 30.ª jornada da Liga, será Tiago Martins.



Na publicação é referido que "não é César Boaventura que anda a passar informações". "Ele apenas as recebe, tal como nós recebemos. Querem saber de onde vem? Sigam o rasto", desafia a publicação.



Recorde-se que o empresário César Boaventura partilhou na última quinta-feira, através do Facebook, uma troca de mensagens do WhatsApp em que era revelado que Carlos Xistra iria arbitrar o Nacional-Sporting, que Manuel Oliveira estaria no FC Porto-Santa Clara e que Fábio Veríssimo seria nomeado para o Feirense-Sp. Braga. Como de resto se confirmou.



Já na 26.ª jornada o empresário divulgara parte daquilo que seria o documento da nomeação recebido pelos juízes para revelar que João Capela seria o árbitro do FC Porto-Marítimo. Que também se confirmou.



Recorde-se que o presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol, Fontelas Gomes, pediu uma reunião com o presidente da Liga no sentido de discutir estas fugas de informação. Mas ao que parece o encontro com Pedro Proença, agendado para esta segunda-feira, não vai acontecer, uma vez que o Conselho de Arbitragem terá decidido resolver a questão das fugas nas nomeações com um regresso ao procedimento anterior, ou seja, com a divulgação pública dos árbitros escolhidos na véspera dos jogos.