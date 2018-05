A empresa de telecomunicações NOS está a analisar uma eventual rescisão de contrato com o Sporting. O contrato entre a empresa e os "leões", assinado em 2015, está avaliado em 515 milhões e tem a duração de doze anos e meio.

De acordo com o jornal O Jogo, a operadora terá ficado reticente em relação ao acordo após os desenvolvimentos da Operação Cashball, que resultou na detenção do braço direito de Bruno de Carvalho, André Geraldes.

As agressões de adeptos a jogadores e membros da equipa técnica do Sporting, registadas na Academia de Alcochete esta terça-feira, também terão tido um papel negativo devido à sua forte repercussão internacional.

O acordo da NOS com o Sporting previa a exploração dos direitos de transmissão dos jogos em casa do emblema leonino durante 10 anos, os direitos de exploração de publicidade no Estádio José Alvalade por 10 épocas, os direitos de transmissão do canal televisivo Sporting TV por 12 épocas e o estatuto de patrocinador principal do clube durante 12 épocas e meia.