Em mais uma fraca prestação da selecção portuguesa, o empate contra o Irão (1-1) valeu, ainda assim, a passagem aos oitavos de final do Mundial 2018. O adversário é o Uruguai de Suarez e Cavani. Portugal esteve muito perto de conseguir o primeiro lugar no seu grupo, o que lhe valeria defrontar antes a Rússia (goleada por 3-0 pelos sul-americanos), mas o golo do Irão, aos 93 minutos, assim como o empate da Espanha nos descontos (esteve a perder por 1-0 e por 2-1 com Marrocos), ditou esse emparelhamento.

Na primeira parte, Portugal entrou bem no jogo, a trocar a bola no meio-campo do Irão, com Adrien a comandar as hostes e William a arriscar nos passes longos. Logo aos 3 minutos, o médio desmarcou João Mário, que deu de calcanhar para Ronaldo entrar na área, rodeado por dois defesas, controlar a bola e rematar logo, mas à figura de Beiranvand, que só defendeu à segunda. Neste Mundial 2018, Ronaldo tinha marcado aos 4 minutos contra Espanha e Marrocos, e quase que o fazia de novo.

Aos 8 minutos, novamente William na jogada, a cruzar para a área, o defesa iraniano Ezatolahi desentendeu-se com o guarda-redes e cortou para a frente, surgindo João Mário, com a baliza à mercê, a rematar por cima. Portugal teve ainda mais duas boas chances, até aos 20 minutos (numa dessas ocasiões, Ronaldo, após uma falta dura sobre Adrien à entrada da área, rematou contra a barreira).

Pelo meio, o Irão tentava esticar o seu jogo até à área portuguesa, com bolas lançadas em profundidade para os avançados Sardar Azmoun, Ebrahimi ou Amiri. Conseguiu criar perigo aos 6 minutos (Ezatolahi abriu para Amiri cruzar para a entrada da área, surgindo Alireza, solto, a rematar torto). Depois, aos 22, numa perda de bola de Adrien, Sardar Azmoun lançou Alireza, mas Rui Patrício conseguiu chegar primeiro, arrojando-se aos seus pés, sendo ainda atingido na cabeça.

Quaresma, que foi uma das três novidades no onze português (entrou para o lugar de Bernardo Silva; as outras trocas foram a saída de Moutinho por Adrien e de Gonçalo Guedes por André Silva), entrou verdadeiramente no jogo aos 15 minutos, quando começou a tirar adversários da frente e a cruzar com perigo para a área. Aos 38, o Harry Potter (assim baptizado devido à sua magia), teve uma boa oportunidade, após um passe picado de Adrien, mas rematou, já dentro da área, de trivela, muito por cima. Mas aos 44 a magia invadiu mesmo a Arena Mordóvia, em Saransk, capital daquela república russa, com Quaresma a arrancar pela linha, a tabelar com Adrien, que devolveu de calcanhar, e à entrada da área a marcar um golaço de trivela.

Na segunda parte, Portugal poderia ter arrumado com o jogo logo no início, após um lance entre Hajsafi e Ronaldo na área, que o árbitro, após consulta do VAR, validou como penálti. Só que Ronaldo, aos 52 minutos, marcou com pouca força e denunciado, permitindo a defesa de Beiranvand. Este episódio abalou a equipa portuguesa, que fez uma segunda parte de nervos. Aliás, entre os 53 e os 62 minutos, houve bastantes faltas e dois amarelos: para Sardar Azmoun e Quaresma. Esse amarelo (e face a um jogo quezilento), levou Fernando Santos a não arriscar e a tirar Quaresma, substituído por Bernardo Silva (65 minutos).

Portugal foi sempre controlando o jogo, mas a circulação de bola era feita muito atrás, não havendo quase oportunidades de jogo. Não se percebe os receios dos jogadores portugueses, que arriscaram muito pouco perto da área iraniana. Os únicos que o iam fazendo eram Quaresma (que entretanto saiu) e Ronaldo, que estava num dia não e não conseguia ganhar duelos individuais. Nos remates também esteve em dia de desacerto.

O Irão, apesar das suas limitações, ia tentando chegar à área portuguesa em bolas longas, e aproveitando os livres e mesmo lançamentos laterais. Aos 72, Ghoddos, acabado de entrar, ganhou um ressalto a José Fonte e rematou, à entrada da área, perto do poste da baliza de Rui Patrício. Os últimos 15 minutos foram quezilentos e com muita luta, mas Portugal não quis arriscar, pois sabia que vencendo ficaria em primeiro lugar. Fernando Santos tentou melhorar a circulação de bola no meio-campo, metendo João Moutinho (aos 84 minutos, por troca com João Mário) e Guedes (90, saindo André Silva).

Só que aos 91, numa bola bombeada para a área, um jogador iraniano cabeceou e a bola terá ressaltado no braço de Cédric (que saltou juntamente com o adversário). O árbitro consultou novamente o VAR e acabou por marcar penálti (mas não pareceu, porque a haver um ligeiro toque, foi completamente involuntário, porque Cédric está no ar e de olhos fechado, além de que o jogador iraniano cabeceou contra ele a poucos centímetros de distância). Alheio a isto, Ansarifard bateu colocado ao ângulo e fez o empate. E o Irão esteve quase a dar a volta, porque aos 94 minutos Mehdi ganhou um ressalto e isolou-se, descaído para a esquerda, mas à saída de Patrício rematou ao lado.

Contra o Uruguai, no próximo sábado, Portugal terá de jogar muito mais do que fez com Marrocos e Irão, para poder seguir em frente. Os jogadores do meio-campo e do ataque parecem presos e com medo de arriscar (como tem acontecido com Bernardo Silva, João Mário ou Guedes), não se sabendo se esse receio é por falta de confiança ou se é uma imposição de Fernando Santos. Mas aquela postura do engenheiro, sempre a gritar "calma!", "calma!" e a fazer sinais com os dedos na testa a dizer para eles terem cabeça, como que dizendo: "juízo, não arrisquem atacar", não parece muito motivador. Caro mister, se eles não podem arriscar com o Irão, vão arriscar com quem? É que a partir de agora é só equipas da primeira linha mundial. A começar já pelo Uruguai.