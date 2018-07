Neymar fica certamente como uma das figuras do Mundial2018. Porém, não pelos melhores motivos. As quedas e fitas do jogador da selecção brasileira encheram a Internet com memes com caricaturas da performance do camisola 10. Foi inclusive criado um novo tipo de letra.

O designer gráfico brasileiro Luciano Jacob decidiu aproveitar e criou as 26 letras do alfabeto com várias imagens de Neymar no chão durante o campeonato do mundo de futebol. O resultado foi o Ney Type que até está disponível para download.

A brincadeira do designer tornou-se viral – tendo sido partilhada mais de quatro mil vezes em dois dias.

"O hexa não veio mais uma vez. Mas teve copa, teve copa demais e daqui 4 anos tem mais. E já tem um jeito de pedir pra ele vir com tudo em 2022: Ney Type, uma tipografia feita só com as quedas do Neymar", escreveu Luciano Jacob através do Facebook.