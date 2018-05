Presença de Jorge Jesus no banco no Jamor pode estar em causa.

O treinador de guarda-redes do Sporting Nelson Pereira e o técnico da equipa B, Luís Martins, devem orientar a equipa do Sporting na final da Taça de Portugal, domingo, no Jamor, frente ao Desportivo das Aves. A notícia está a ser avançada pelo Correio da Manhã.



A escolha surge depois de Jorge Jesus ter sido suspenso por Bruno de Carvalho. Em solidariedade, os jogadores terão comunicado que não estão disponíveis para disputar a partida.



A derrota de domingo na Madeira, 2-1 frente ao Marítimo, que cedeu o segundo lugar, e a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões, ao rival Benfica, lançou o clube em novo clima de instabilidade, com os adeptos a manifestar-se negativamente no Funchal e em Lisboa. Esta segunda-feira, Bruno de Carvalho reuniu com equipa técnica e plantel.