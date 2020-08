NBA vai voltar depois de boicote contra injustiças raciais nos EUA

Os jogadores da NBA aceitaram esta quinta-feira não continuar o boicote a jogos até ao final da época depois de obrigarem ao adiamento de jogos dos playoffs em protesto contra a violência policial e injustiças raciais nos EUA.De acordo com a ESPN, a NBA adiou todos os três jogos agendados para esta quarta-feira depois dos Milwaukee Bucks recusarem irem a jogo para o seu Jogo 5 dos quartos-de-final de conferência frente aos Orlando Magic depois de tiros disparados por um polícia a um afro-americano em Kenosha, no estado de Wisconsin, levaram a novos protestos contra o racismo no país.

O canal desportivo avança que os jogadores de basquetebol da liga norte-americana decidiram continuar os playoffs depois de uma reunião no campus da Disney World, na Flórida, onde os jogos estão a ser realizados numa bolha devido à pandemia da Covid-19.

Segundo a ESPN, os jogos deverão recomeçar esta sexta-feira ou no sábado mas a NBA ainda não avançou com novas datas para os jogos. Os três jogos que se iriam realizar esta quinta-feira serão assim adiados e deverão realizar-se só no fim de semana.

Também a administração da NBA reuniu-se esta quinta-feira de manhã.



O boicote na NBA gerou uma revolta noutros desportos nos EUA, com a Major League Baseball (MLB), a Major League Soccer (MLS) e a WNBA a adiarem também jogos esta quarta-feira.