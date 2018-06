Relacionado Lula da Silva vai comentar o Mundial a partir da prisão

Espanha, argh. Os vizinhos, sempre incómodos, sempre barulhentos. Com Espanha, é esse o sentimento de inquietação. Resquícios, afinal, das birras com Castela, da batalha de Aljubarrota e do Tratado de Tordesilhas. Uma coisa é certa: aquele 9-0 em 1934 é o rastilho para a criação do nosso campeonato nacional.Espanha, argh. Os vizinhos, sempre incómodos, sempre barulhentos. O 1º de Dezembro é feriado em Portugal como dia da Restauração da Independência e fim do reinado dos Filipes, que dominam o nosso país entre 1580 e 1640. Uma coisa é certa: essa dinastia espanhola lança as bases para a comercialização daquilo que é hoje o vinho do Porto, o nosso produto mais conhecido lá fora. Além do turismo, claro. E do futebol, óbvio.Futebol, Mundial, Rússia, Sochi. No dia 15, às 19 horas, Portugal e Espanha jogam para a jornada de abertura do grupo B. Impõe-se uma radiografia da Espanha, argh. Na baliza, Casillas. Casillas? Pela primeira vez desde o França 98, Casillas está ausente no primeiro jogo de Espanha num Mundial. Titular em 2002, 2006, 2010 e 2014, é daquelas figuras icónicas, irrepetíveis. Elevado até capitão, é ele quem levanta a taça em 2010, na África do Sul. Afastado da selecção desde 2016, Casillas ainda está aí para as curvas e o título de campeão português pelo FC Porto comprova-o em absoluto. Basta ver as suas exibições em jogos grandes, com Benfica e Sporting, só que o seleccionador Julen Lopetegui nem o integra na lista dos 23.O guarda-redes titular é De Gea, uma espécie de homem-elástico, frio como um lobo, de acordo com Ángel Mejías, seu treinador nas camadas jovens do Atlético de Madrid. A sua figura é imponente (mais oito centímetros de altura que Casillas). O seu currículo também: campeão europeu sub-17 e bicampeão europeu sub-21, além de dois títulos da Liga Europa, um pelo Atlético Madrid e outro pelo Manchester United.À sua frente, o quarteto defensivo inclui o capitão Sergio Ramos, o mais experiente dos 23 espanhóis com 155 internacionalizações. É também o mais bipolar. Tanto é capaz de anotar golos decisivos ao cair do pano (o tal minuto 90-e-Ramos) como de passar a ferro um adversário sem contemplações antes sequer do primeiro segundo. Pelo meio, é menino para marcar um Panenka a Rui Patrício como na meia-final do Euro 2012.Ao seu lado, o futuro presidente do Barcelona. Señoras y señores, Piqué. Campeão inglês e vencedor da Liga dos Campeões pelo Manchester United de Ronaldo em 2008, é um central tão ou mais embirrante que Ramos. Polémico, bem sei. Depende do ponto de vista, bem visto. O debate de ideias poderia estender-se. Se juntássemos os laterais Carvajal e Jordi Alba, estava o caldo entornado. Vá, Carvajal até parece um bom tio. Já Jordi Alba tem uns quantos inimigos pela sua atitude a variar entre o trauliteiro e o provocador. Futebolisticamente, tanto um como outro absolutamente sensacionais na arte de defender a sua baliza e atacar a de quem quer que seja.O meio-campo é pródigo em nomes de qualidade indiscutível. Assim de repente, Iniesta. Tau, toma lá e vai buscar. É só o herói do Mundial 2010, um craque da cabeça aos pés. Joga entre o muito bem e o assim-assim. Às vezes, desaparece por completo do jogo e, de repente, faz uma magia do arco da velha. Produto do Barcelona, é até adorado por adversários. Como Florentino Pérez. Na ressaca do erro da frase "Zidanes e Pavones", durante a sua primeira era, o presidente do Real Madrid adopta o mundo "Zidanes e Iniestas" na segunda passagem, como forma de um equilíbrio mais saudável entre vedetas mundiais e jogadores formados pelo clube.Se Iniesta é craque, David Silva é um ET. Os números ao serviço de Espanha avaliam a afirmação arrojada: Silva tem menos seis jogos que Iniesta e mais 21 golos. Vinte-e-um é dose. É o melhor marcador da selecção no Mundial 2018 e, verdade seja dita, o mais desconcertante em matéria de dribles, velocidade e espontaneidade. Ninguém sabe o que lhe vai na cabeça, seja em campo ou fora dele. É um rapaz introvertido e só fala na hora certa a quem de direito. Em campo, mais do mesmo. Quando toca na bola é para valer, sem perder tempo com rodriguinhos (e isto não é boca para o Rodrigo, do Valencia). A sua verticalidade impressiona, a eficácia também. Se o compararmos com os 23 de Portugal, só Ronaldo tem mais golos que Silva, o que é um dado de indiscutível regularidade. Aliás, Silva é titular desde a final do Euro 2008. A par de Iniesta e Sergio Ramos.Adiante. Ou melhor, recuemos. Porque Iniesta e Silva jogam (e muito) (e bem) para a frente. E quem defende? Um elemento desconcertante chamado Busquets. O homem segue a linha do Barcelona e parece-se com Piqué mais Jordi Alba nos tiques irritantes de jogar sujo sem bola - atenção, nada em que Pepe, Bruno Alves ou Adrien também não sejam useiros e vezeiros. Busquets é mestre nessa táctica e também sabe muito jogar à bola. Aliás, quando se reformar, será difícil encontrar um jogador ao seu estilo, útil em qualquer equipa. Tal como Koke, o seu rival na posição seis.Ainda falta Isco, esse vagabundo. Está comprovado, o seu futebol é garante de sucesso no Real Madrid tricampeão europeu e também na selecção espanhola. Na qualificação para o Mundial 2018, por exemplo, o rendimento de Isco é soberbo, à conta de cinco golos, dois dos quais no jogo decisivo, com a Itália (3-0), no Bernabéu. Imagine-se Isco num dia mau? Chama-se Thiago. Ai Thiago está vulnerável? Aposte-se em Saúl. Espanha é isto, diversidade e, sobretudo, categoria dos ditos suplentes.O ataque transmite essa força avassaladora e é um agora-escolha entre Diego Costa, Rodrigo, Lucas Vázquez, Asensio e Aspas. Se é por irreverência, vota-se Diego Costa. Se é por juventude, Asensio. Se é por títulos de campeão português, Rodrigo. Então e Morata? Cinco golos na qualificação igual a zero. Surpresa de Lopetegui, o treinador do FC Porto do tiki-taka sem baliza. Na selecção, cuidado com ele: dois torneios grand slam, dois títulos (Euro sub-19 em 2012, Euro sub-21 em 2013).