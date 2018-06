Portugal soma já quatro pontos no Mundial 2018, depois de empatar com a Espanha e vencer Marrocos.

Arrancou agora o jogo entre Portugal e Marrocos, da segunda jornada do Grupo B do Mundial de 2018. O encontro dá-se no estádio Estádio Luzhniki, em Moscovo.



Ao quinto minuto de jogo, depois de centro de João Moutinho, Cristiano Ronaldo marca o primeiro golo do jogo e o quarto deste Mundial. Já marcou mais golos neste mundial do que nos outros três em que tinha participado.





Poucos minutos depois, o avançado da selecção nacional voltou a ter oportunidade de marcar, passando a bola a alguns centímetros da baliza de Marrocos.



Com a equipa de Marrocos a ameaçar de forma consecutiva a baliza de Rui Patrício, Portugal começou a ficar mais retido na sua metade do campo. O capitão nacional foi alvo de uma falta aos 23 minutos de jogo, mas levantou-se pouco depois.



O seleccionador português de futebol, Fernando Santos, procedeu hoje a apenas uma alteração no 'onze' da formação das 'quinas'. Comparando com a formação que sexta-feira empatou 3-3 com a Espanha, em Sochi, com 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo, o técnico luso retirou o médio Bruno Fernandes para colocar João Mário a organizar futebol ofensivo pela esquerda.



Dado o desempenho de Gonçalo Guedes, aquém do esperado, supunha-se que André Silva, que fez toda a campanha de apuramento ao lado de Cristiano Ronaldo, na frente de ataque, voltasse a surgir na equipa titular, mas tal não vai acontecer.



Quanto a Marrocos, o seleccionador Herve Renard terá abandonado o esquema de três defesas para colocar uma linha de quatro, prescindindo de Ghanem Saiss e apostando em Manuel da Costa para o eixo e em Nabil Dirar para a lateral direita.



O ponta de lança El Kaabi também vai começar no banco, sendo substituído por Khalid Boutaib, numa equipa em que o médio esquerdo Amine Harit também saiu da formação que perdeu 1-0 com o Irão, de Carlos Queiroz.



Portugal e Espanha partilham o segundo lugar, com um ponto, num Grupo B comandado pelo Irão, com três, enquanto Marrocos ainda não pontuou.



A arbitragem é do norte-americano Mark Geiger.