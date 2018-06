Portugal defronta hoje o Uruguai nos oitavos-de-final do Mundial 2018. O jogo começou no estádio Fisht, em Sochi, às 19 horas. O primeiro golo da partida foi de Cavani, aos sete minutos, depois de assistência de Suárez.Aos 21 minutos, Rui Patrício fez uma grande defesa de um penálti de Suárez.Ao intervalo, o golo de Cavani era o único da partida.Aos 55 minutos, Pepe empatou para Portugal com assistência de Raphael Guerreiro.Mas aos 62', Cavani voltou a surgir e enganou Patrício. O uruguaio voltou a marcar neste encontro.

Ao longo da segunda parte, Portugal insistiu na baliza do Uruguai. Contudo, o jogo terminou sem mais golos da selecção nacional, que assim termina a sua participação no Mundial 2018.

Adrien Silva, Bernardo Silva, João Mário, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, Rui Patrício, Ricardo Pereira, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro e William.





Já Cristiano Ronaldo marcou 85 golos em 152 jogos.

Edinson Cavani e Luis Suárez . Este último já marcou 53 golos em 101 jogos.Já Cristiano Ronaldo marcou 85 golos em 152 jogos.

Eis o onze de Portugal para este jogo:O Uruguai é a única equipa que ainda não sofreu nenhum golo. Só dois membros da equipa jogam no seu país.A dupla de ataque é composta porO Uruguai já ganhou o Campeonato do Mundo duas vezes: em 1930 e em 1950.A melhor participação de Portugal num Mundial é a de 1966.