A equipa inglesa venceu os suecos por 2-0. Vai defrontar a Rússia ou a Croácia nas meias-finais da competição.

A Inglaterra venceu este sábado a Suécia por 2-0 no segundo dia dos quartos-de-final do Campeonato do Mundo. Os ingleses vão defrontar a Croácia ou a Rússia nas meias-finais do Mundial 2018.



Harry Maguire (30) e Dele Alli (59) marcaram os golos dos ingleses, que chegam pela terceira vez a umas meias-finais, depois de 1966 (2-1 a Portugal), rumo ao título, e 1990, quando foram derrotados por 4-3 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, frente à RFA.



Este sábado fica também decidido se será a Rússia ou a Croácia (19 horas) a chegar às meias-finais, num jogo disputado em Sochi.