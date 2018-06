O médio João Moutinho considerou hoje que a polémica troca de seleccionador na selecção espanhola "não terá um efeito negativo" no primeiro adversário de Portugal no Mundial 2018 de futebol, na sexta-feira.Na conferência de imprensa de ante-visão ao primeiro jogo na competição, João Moutinho considerou que a substituição de Julen Lopetegui por Fernando Hierro é uma questão que diz respeito ao adversário, sem esperar grandes mudanças na forma de jogar de Espanha."Estou certo de que a Espanha se tem preparado da melhor forma e não acredito que estas mudanças possam alterar muito a sua forma de jogar. Creio que se manterão fiéis ao que fizeram na qualificação. Esperamos uma equipa forte, que vai criar grandes dificuldades", analisou o jogador que alinha nos franceses do Mónaco.Perante este cenário, João Moutinho prometeu uma formação portuguesa "com qualidade, que quererá estar dentro do jogo e sair vitoriosa"."Estamos focados em atingir os nossos objetivos e estamos a trabalhar bem para os conseguirmos. Sabemos da nossa responsabilidade e o que temos de fazer dentro de campo", vincou o médio.Seguindo uma ideia já mencionada pelo seleccionador Fernando Santos, João Moutinho não quis integrar Portugal no lote de favoritos à conquista do título mundial, mas reconheceu que a equipa das 'quinas' "é uma das candidatas", até que porque enverga o escudo de campeão da Europa."Somos campeões europeus, sabemos da nossa qualidade, temos uma equipa com jovens e com ambições em alto. Vamos dar o nosso melhor começando já amanhã [na sexta-feira] contra Espanha", sublinhou.Questionado se o título europeu conquistado em 2016 coloca aos jogadores portugueses uma pressão adicional para este Mundial, o experiente centro-campista prefere falar numa "pressão boa"."Pressão temos em todos os jogos, de representar um país com milhões de pessoas a quem queremos dar alegrias. Temos pressão de fazer e dar o nosso melhor, mas essa é uma pressão boa. Vamos dar o máximo para podermos deixar felizes quem nos apoio com grande coração", sublinhou.Questionado sobre se a sua presença na conferência de imprensa seria sinal de que seria titular frente a Espanha, Moutinho, acompanhado pelos sorrisos do seleccionador Fernando Santos, que estava sentando ao seu lado, respondeu com diplomacia: "Não está garantido. Já vim a uma conferência de imprensa e acabei por não estar presente no 'onze' do dia seguinte.""Todos temos trabalhado de forma excepcional. Estamos a dificultar as contas do seleccionador, porque queremos ajudar Portugal a atingir os seus objectivos. [Fernando Santos] Escolherá a melhor equipa e eu, como todos, darei o máximo para vencermos", completou.Portugal estreia-se no Grupo B do Mundial2018 na sexta-feira, frente à Espanha, em Sochi, a partir das 21:00 locais (19:00 em Lisboa), sob arbitragem do italiano Gianluca Rocchi.