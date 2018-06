João Moutinho e Raphael Guerreiro foram hoje as duas primeiras 'baixas' de Portugal no Mundial2018 de futebol, mas não estará em causa a sua utilização na segunda-feira no decisivo jogo com o Irão.Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, o médio apresenta "síndrome gripal", enquanto o lateral padece de "problemas musculares numa perna", pelo que falharam a sessão de trabalho, limitada, assim, a 21 futebolistas.Na quinta-feira, um dia após o triunfo 1-0 sobre Marrocos, depois do 3-3 com a Espanha, tinham apenas treinado os 12 atletas que não foram titulares contra os norte-africanos.Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o apronto começou com o plantel dividido em três grupos de seis elementos, num aquecimento que foi feito à parte pelos guarda-redes, sempre em exercícios com Fernando Justino, como tem sido habitual.Para uma peladinha sem guarda-redes, em menos de meio campo, Fernando Santos escalonou duas equipas, que revelaram grande aplicação.Ricardo, José Fonte, Rúben Dias, Cédric, Manuel Fernandes, William, Bernardo Silva, Gonçalo Gudes e André Silva alinharam de colete laranja, enquanto Pepe, Bruno Alves, Mário Rui, Adrien, João Mário, Bruno Fernandes, Quaresma, Gelson e Cristiano Ronaldo permaneceram de verde.Portugal e Espanha lideram o grupo B com quatro pontos, seguindo-se o Irão com três e Marrocos, já afastado, ainda sem pontuar.A selecção portuguesa e o Irão, de Carlos Queiroz, defrontam-se segunda-feira em Saransk, às 21:00, 19:00 em Lisboa.