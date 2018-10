José Mourinho diz que antes do jogo contra o Newcastle, recebeu uma mensagem da direcção do Manchester United a transmitir apoio ao treinador português.

O treinador português José Mourinho disse este domingo ter recebido o apoio da direcção do Manchester United ainda antes do jogo com o Newcastle, da oitava jornada da liga inglesa de futebol, que os ‘red devils, venceram 3-2.



"Aqueles que lêem os jornais e que ligam às redes sociais pensavam sem dúvida alguma que eu já tinha partido. Se eu não tivesse recebido um SMS da minha direcção a pedir que não os lesse (jornais), também eu estaria igualmente convencido", disse o técnico português na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.



Em plena crise de resultados, o Manchester United protagonizou hoje uma espectacular reviravolta no embate frente aos ‘Magpies’, que atingiram o intervalo a vencer em pleno Old Trafford por 2-0.



Mourinho admitiu que necessitou de algum encorajamento por parte do conselho de administração do clube. Um apoio que veio do vice-presidente Ed Woodward, numa altura em que os meios de comunicação anunciavam a partida do técnico, independentemente do resultado que se verificasse frente ao Newcastle.



O futuro de Mourinho parecia definido logo aos 10 minutos de jogo, quando a sua equipa já perdia por 2-0, mas a segunda parte trouxe uma equipa transfigurada e Alexis Sanchez, Juan Mata e Anthony Martial anotaram os golos da reviravolta.



Os adeptos, cujo silêncio ensurdecedor mergulhou em Old Trafford, desataram então a gritar o seu amor ao clube, bem como ao ‘Special One’.



"Penso que não é por mim que o fazem, é pelo clube. Este clube que eles amam e um clube que representamos com honra e dignidade. Mas estou surpreso. Ao intervalo, perdíamos por 2-0 e os espectadores foram incríveis", acrescentou Mourinho.