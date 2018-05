José Mourinho estará prestes a assinar um novo acordo com o Fisco espanhol para se dar como culpado de ter fugido a impostos relacionados com os seus direitos de imagem, escreve o diário El Mundo. O treinador do Manchester United pagará mais 800 mil euros em multas em troco da anulação de uma pena de prisão que poderia chegar aos 12 meses.

Em causa estão ainda os direitos de imagem do treinador referentes aos exercícios de 2011 e 2012, altura em que foi técnico do Real Madrid, e cujo recebimento terá sido dissimulado através da interposição de várias sociedades. No passado, o treinador português já tinha sido acusado de ter escondido 3,3 milhões de euros de direitos de imagem das autoridades, e, em 2015, chegou a acordo com as autoridades para arquivar o caso em troca do pagamento de 4,4 milhões de euros.



Só que, entretanto, na sequência de novas informações surgidas no âmbito do Football Leaks, as autoridades chegaram à conclusão que haveria pagamentos extra a fazer.

Os advogados do treinador ainda alegaram que a situação gera insegurança jurídica e abriria um grave precedente, precisamente porque José Mourinho já tinha fechado um acordo de regularização com as autoridades, mas, segundo o El Mundo, acabaram por aceitar pagar os 800 mil euros em falta.

Segundo o jornal espanhol, a formalização do acordo far-se-á nas próximas semanas.