Mosinet Geremew vence 29.ª meia maratona de Lisboa

Na prova feminina, a vencedora foi a queniana Vivian Jepkemoi Cheruiyot, que melhorou o seu recorde pessoal com o tempo de 1:06.34 horas, impondo-se à etíope Zeineba Yimer (1:08.06) e à sua compatriota Sandra Tuei Felis (1:08.13), segunda e terceira classificadas, respetivamente.



A melhor portuguesa foi Sara Moreira, atleta do Sporting, que terminou no sexto lugar, em 1:12.10 horas.

O etíope Mosinet Geremew venceu hoje a 29.ª edição da meia maratona de Lisboa, com o tempo de 59:36 minutos, na corrida em que Hermano Ferreira foi o melhor português, com o tempo de 1:05.727 horas.Geremew ficou à frente do seu compatriota Berehanu Tsegu, que terminou com o tempo de 59.39 minutos na sua estreia nesta distância, e do queniano Isaac Temoi, que bateu o seu recorde pessoal (59.43).