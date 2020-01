às 10h08 e às 10h16 um helicóptero médico chegou ao piloto, que caiu ao quilómetro 276 na prova que se realiza na Arábia Saudita. No entanto, Paulo Gonçalves já estava "inconsciente depois de entrar em paragem cardíaca".



Após tentativas de reanimação no local, sem sucesso, a equipa médica transportou o piloto para o hospital, local onde foi declarado o óbito.

Os organizadores receberam o alerta

Paulo Gonçalves estava a participar na sua 13ª prova do Dakar e ocupava o 46.º lugar da geral ao fim de seis etapas. Fez a sua estreia no Dakar em 2006, tendo terminado quatro vezes no top 10.



No sábado, o motociclista publicou um vídeo no Facebook onde apresentou o resumo do dia de prova.