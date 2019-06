Esta foi a 15.ª medalha conquistada por Portugal nos Jogos Europeus de 2019, a terceira de ouro, depois dos triunfos de Fu Yu, na competição de singulares femininos de ténis de mesa, e de Carlos Nascimento, nos 100 metros.



A representação lusa amealhou ainda seis de prata, pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000 metros.



Também conquistaram medalhas de bronze as três ginastas, na prova de equilíbrio, a judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros, Diogo Ganchinho, nos trampolins, a karateca Patrícia Esparteiro, em kata, e a seleção masculina de ténis de mesa no torneio por equipas.

A seleção portuguesa venceu hoje o torneio de futebol de praia dos II Jogos Europeus, em Minsk, ao derrotar a Espanha na final, por 8-3, depois de ter estado a perder por 2-0.Lorenzo Goméz, aos dois minutos, e Javier Torres, aos sete, deram vantagem à seleção espanhola, mas Bernardo Martins, aos 15 e 32, Leo Martins, 17, 22 e 26, o guarda-redes Andrade, aos 24, Madjer, aos 25, e Jordan Santos, aos 30, concretizaram a reviravolta lusa. Mayor Hernandéz ainda reduziu a desvantagem e fixou o resultado em 8-3, aos 33.