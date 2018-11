O piloto natural de Almada começou uma nova era sob o comando da Red Bull KTM Tech 3 e cumpriu as primeiras voltas numa sessão de testes em Valência.

Uma nova era começou esta terça-feira para Miguel Oliveira. O piloto natural de Almada terminou, no domingo, a época de Moto 2 com uma vitória no Grande Prémio de Valência e o segundo lugar do pódio na classificação geral mas já iniciou a preparação para a época de 2019 sob o comando da Red Bull KTM Tech 3.

Numa sessão de testes em Valência marcada pela chuva, Miguel Oliveira teve poucas hipóteses para medir a potência da KTM RC16. O português terminou a sessão da tarde desta terça-feira em 25º lugar, a 3,7 segundos do líder, Maverick Viñales.

A estreia de Miguel Oliveira na categoria rainha irá acontecer em Março de 2019, com o Grande Prémio do Catar em Losail, mas os testes em Valência prosseguem esta quarta-feira, seguindo-se depois mais dois dias, a 28 e 29 deste mês de Novembro, em Jerez de la Frontera.