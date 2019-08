O piloto Miguel Oliveira (KTM) considerou hoje que perdeu "uma oportunidade de voltar a terminar no top-10" numa prova no Mundial de MotoGP, o Grande Prémio da Grã-Bretanha, mas que "terminou cedo demais".Oliveira seguia na 12.ª posição quando o francês Johann Zarco (KTM) tentou uma ultrapassagem impossível por dentro da curva 14 do circuito de Silverstone, provocando a queda dos dois pilotos."Foi desapontante. Não há muito mais a dizer", disse o português, citado pela assessoria de imprensa da Tech3, a equipa na qual alinha o piloto de Almada."Estava a sentir-me confiante com a mota, era uma oportunidade real de voltar a terminar no top-10, mas, infelizmente, terminou cedo demais. Agora, aguardo ansiosamente que venha a próxima prova", concluiu Miguel Oliveira.Já o dono da Tech3, o francês Hervé Poncharal, disse que "isto não deve acontecer entre pilotos experientes, sobretudo representando a mesma marca"."Ainda era muito cedo [nona volta] e estava tudo sob controlo, com o Miguel a tentar poupar os pneus, pois o objetivo era terminar entre os dez primeiros. A corrida é fruto de longas horas de trabalho e vê-la terminar assim é uma pena", disse ainda.Poncharal admitiu, contudo, que o piloto francês, que correu pela Tech3 em 2018, se desculpou."Veio pedir desculpas ao Miguel e a mim, mas é difícil de digerir", sublinhou o responsável da equipa.Com esta desistência, que acontece 34 provas depois da última, em setembro de 2017, Miguel Oliveira perdeu duas posições no Campeonato do Mundo de MotoGP, baixando de 15.º a 17.º, com 26 pontos.A próxima prova é o GP de São Marino, a 15 de setembro.