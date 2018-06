O português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje em segundo lugar o Grande Prémio da Catalunha de Moto2, sétima prova do Mundial de motociclismo de velocidade, e ficou a um ponto do líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex).Depois de partir do 17.º lugar, o piloto natural de Almada terminou a corrida catalã, que chegou a liderar na 10.ª volta, a 2,492 segundos do francês Fabio Quartararo (Speed Up), que cumpriu as 22 voltas ao circuito em 38.22,059 minutos. O espanhol Alex Marquez (Kalex) terminou a corrida na terceira posição, a 3,485 do vencedor."Honestamente esperava não ter de fazer este arranque, sabia que ia ser uma corrida difícil, com alguns acidentes, e tinha de ter um forte início para lutar pela vitória, mas hoje o Fabio [Quartararo] esteve um pouco à frente. Salvei um fim de semana difícil, tentei manter a vantagem sobre o terceiro lugar e estou feliz com o segundo lugar", afirmou Miguel Oliveira.O português, que somou a quinta subida ao pódio do ano, permanece no segundo lugar do campeonato, com 118 pontos, reduzindo de 13 pontos para um a diferença para Bagnaia, que hoje não foi além do oitavo lugar, a 10.611 de Quartararo. Marquez segue no terceiro posto, com 94.Oliveira, que em 3 de Junho venceu o Grande Prémio de Itália, ainda sofreu um susto após a prova, quando foi abalroado pelo italiano Simone Corsi (Kalex), na recta da meta, enquanto desacelerava e celebrava o segundo lugar.