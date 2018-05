O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, anunciou que os órgãos sociais do clube voltam a reunir na próxima quinta-feira.



"Foi uma reunião de reflexão e muita severidade. Apresentámos à direcção do Sporting as nossas propostas e baseadas naquilo que são os interesses dos sócios e tivermos a oportunidade de ouvir aquilo que a direcção tinha de nos dizer. Deixámos agendada uma nova reunião para quinta-feira, em que se decidirá com objectividade aquilo que mais importa para destino do Sporting", afirmou.



A informação foi revelada após um encontro dos órgãos sociais do clube, no Estádio José Alvalade, na sequência do ataque de terça-feira passada à Academia Alcochete, onde dezenas de alegados adeptos do Sporting encapuzados agrediram jogadores da equipa principal de futebol, elementos da equipa técnica e staff.