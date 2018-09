Jaime Marta Soares afirmou que foram ultrapassados os números das últimas eleições.

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, anunciou que até agora já votaram 16 mil sócios nas eleições para escolher o 43.º presidente leonino, em conferência de imprensa.



"Estas eleições têm sido um êxito pela forma serena e responsável como os eleitores têm ido às urnas de voto. Não há uma única situação de conflito, sente-se uma estabilidade total e absoluta", congratula Marta Soares.



Para o dirigente dos leões, estes números - , que não contam com os votos por correspondência, - são "uma lição de democracia". "Este é um dia memorável. É um número que nos agrada", vincou Jaime Marta Soares.



Apesar de ainda ser necessário verificar a validade de alguns votos, poderá já ter sido batido o recorde numas eleições para a presidência do Sporting. Até agora, tinha sido batido em 2017 quando Bruno de Carvalho foi reeleito, no frente-a-frente com Pedro Madeira Rodrigues. Nessa altura, votaram 18.755 sócios.



"Chegaram 5.100 votos por correspondência até ao momento, mas existem alguns que acabam por ser nulos. Daí deverão ficar cerca de 3.500 votos, pelo que o recorde está batido", afirmou Jaime Marta Soares no auditório Artur Agostinho, em Alvalade. "Neste momento, podemos já confirmar que é um recorde em relação a reuniões anteriores", concluiu.