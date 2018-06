A razão de estarmos aqui hoje é o de reafirmar a vontade de dar a palavra aos sócios através de uma Assembleia Geral Extraordinária, apesar da informação contrária e intoxicação do presidente através dos meios do clube. É a vontade de mais de 3.500 sócios, a MAG teria sempre de aceitar – e hoje, infelizmente, são muito mais, perante a degradação de quem está a dirigir o clube", disse inicialmente, dizendo que a MAG tem "o dever estatutário de defender as regras, nomeadamente o direito de cumprir com os direitos dos sócios".

O presidente da mesa da assembleia geral do Sporting, Jaime Marta Soares, assegurou que a AG de destituição dos órgãos sociais do Sporting marcada para dia 23 se vai mesmo realizar, apesar da constestação do Conselho Directivo, liderado por Bruno de Carvalho. Numa conferência de imprensa, que não foi realizada nas instalações do clube, Marta Soares disse também que se nota a degradação diária por parte de quem está a dirigir o clube.Na mesma declaração, o dirigente "leonino" considerou que os sócios são a força democrática do clube e um garante de liberdade. Marta Soares admitiu, ainda, recorrer ao "poder judicial" para parar o "golpe de estado" que tem vindo a ser implementado direcção dos "leões". "É hora de dar voz aos sócios", acrescentou, referindo a necessidade de "defender a aplicação dos estatutos e da lei" e a vontade dos mais de "3.500 sócios" que entregaram assinaturas para a realização da reunião magna. "Contestamos perante todos, como já estamos a fazer perante o poder judicial, denunciando aqueles que estão a destruir este património de democracia", reforçou."A única AG legitimamente convocada, e pelo único órgão com poderes para tal, a MAG, está legalmente agendada para o próximo dia 23, no Altice Arena, e desde já se convidam todos os sócios para que nela participem com elevação e sentido democrático que os caracteriza, e onde desejamos que se possam afirmar em liberdade total e plena para o futuro do Sporting", reforçou. A MAG deixou ainda a garantia que levará "até às últimas consequências para que se realize" a assembleia.A crise que se vive no Sporting iniciou-se no dia 15 de Maio, quando cerca de 40 adeptos encapuzados, relacionados com a Juventude Leonina, invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, e agrediram alguns jogadores e elementos da equipa técnica, incluindo Jorge Jesus. A GNR deteve 23 dos atacantes, que ficaram em prisão preventiva depois de terem sido ouvidos no tribunal de instrução criminal do Barreiro.Paralelamente, no âmbito de uma investigação do Ministério Público sobre alegados actos de tentativa de viciação de resultados em jogos de andebol e futebol, tendo como objectivo o favorecimento do Sporting, foram constituídos sete arguidos, incluindo o team manager do clube, André Geraldes.Na sequência destes acontecimentos, os elementos da MAG, a maioria dos membros do CFD e parte da direcção anunciaram que apresentavam a sua demissão, defendendo que Bruno de Carvalho não tinha condições para permanecer no cargo.De seguida, realizaram-se duas reuniões da MAG e membros do CFD com a direcção, que culminaram com a decisão anunciada por Jaime Marta Soares de marcar uma Assembleia Geral para votar a destituição do órgão liderado por Bruno de Carvalho, agendada para 23 de Junho, tendo ainda sido criada uma comissão de fiscalização para o CFD.Entretanto, o CD do Sporting decidiu por seu lado substituir a MAG e respectivo presidente através da criação de uma comissão transitória da MAG, que, por sua vez, convocou uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 17 de Junho, para aprovação do Orçamento da época 2018/19, aprovação de duas alterações estatutárias e análise da situação do clube e prestação de esclarecimentos aos sócios e convocar uma Assembleia Geral Eleitoral para a MAG e para o CFD para o dia 21 de Julho. Jaime Marta Soares explicou que a demissão não foi em frente porque não apresentou a mesma ao Conselho Fiscal.Esta segunda-feira, e após uma manifestação com centenas de sócios a pedir a saída de Bruno de Carvalho, foi anunciado que foi entregue à comissão de fiscalização nomeada pela Mesa da Assembleia Geral (MAG) demissionária uma participação disciplinar contra o Conselho Directivo do Sporting.Segundo o crítico e agente musical Manuel Moura dos Santos, a participação foi subscrita por 21 associados do clube, que denunciam a "prática de gravíssimos ilícitos disciplinares que colocam em causa a própria subsistência da instituição Sporting Clube de Portugal".Em causa, segundo o documento, está um caso de "usurpação de poder", com a desconvocação de uma Assembleia Geral, a nomeação de uma nova MAG e de uma comissão de fiscalização: "Se o resto era gravíssimo, isto é o equivalente a um Golpe de Estado".Nos pontos finais da participação, os sócios defendem que "num prazo máximo de 48 horas: a notificação de nota de culpa ou instauração de inquérito prévio": "Em qualquer dos casos, devem ser os participados suspensos preventivamente nos termos do artigo 20º do Regulamento Disciplinar, devendo ser suspensos do exercício das funções sociais e impedida a sua presença nas instalações do clube".