16:08

Urnas já estão abertas e só encerram às 20 horas. Sócios do SCP decidem hoje se Bruno de Carvalho é ou não destituído.

As urnas para a primeira Assembleia Geral (AG) de destituição da história do Sporting já estão abertas desde as 14h50 e encontram-se à direita do palco.



A SÁBADO constatou dentro da Altice Arena, onde decorre a AG, que o ambiente está quente, mas controlado. Há adeptos muito ruidosos e outros a acompanhar os trabalhos com calma. Marta Soares está a ser alvo de críticas e insultado por sócios sentados junto ao palco.



O presidente da Mesa da Assembleia Geral defendeu um sócio que pediu a queda de Bruno de Carvalho e foi assobiado. "A vossa democracia deixa muito a desejar", disse a quem assobiou o sócio.



Enquanto se vota, há alguns sócios que se inscreveram na AG a discursar.



O objectivo desta reunião é decidir se Bruno de Carvalho se vai afastar ou não da presidência do Sporting, face à crise no clube que se agudizou com a perda do segundo lugar da I Liga e com as agressões aos jogadores e equipa técnica na Academia de Alcochete, em Maio. Bruno de Carvalho afirmou que abandonará o cargo caso a destituição seja votada de forma fidedigna.



A votação decorre até às 20 horas. Centenas de sócios vão votar na Altice Arena.



Bruno de Carvalho acompanha AG no Facebook

Bruno de Carvalho está a partilhar vários posts no Facebook acerca da AG. O presidente do Sporting, suspenso pela Comissão de Fiscalização do Sporting, confirmou ontem que não estaria presente na AG.



Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral e quem convocou este evento, tinha indicado que Carvalho poderia marcar presença como sócio.



Antes da AG, Bruno de Carvalho garantiu que ia respeitar os resultados, fossem quais fossem. "Se a AG decorrer dentro da normalidade independentemente dessa empresa e eu for destituído eu nunca mais ponho os pés no Sporting. Se for votada a não destituição, se os sportinguistas a bem não fizerem com que Marta Soares e as comissões tirem as consequências politicas e desaparecerem do Sporting, isso e os processos, eu ganho a assembleia e volto a não por os pés no Sporting e proíbo a entrada deles até que os sportinguistas decidam o que fazer com ele", afirmou na RTP3.