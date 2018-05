O Presidente da República ainda não confirmou se irá à final da Taça de Portugal, a realizar-se no dia 20 de Maio, no Estádio Nacional do Jamor. De acordo com o Jornal Económico, o Presidente da República fê-lo propositadamente para ganhar margem de manobra de maneira a decidir se se senta ou não na tribuna presidencial, ao lado de Bruno de Carvalho. Fonte de Belém frisou à SÁBADO que o Presidente está incomodado com os acontecimentos.

Depois de ter sido questionado esta quarta-feira, pela Lusa em Leiria, sobre se estaria presente na final que vai opor Sporting a Desportivo das Aves, Marcelo respondeu que "não queria dizer mais nada". Segundo fonte próxima do chefe de Estado, esta decisão "foi deliberada para ganhar mais tempo para tomar a decisão" da presença, ou não, ao lado de Bruno de Carvalho no tribuna presidencial do estádio do Jamor.

Esta quarta-feira, decorreram buscas na SAD do Sporting relacionadas com a operação Cashball, que investiga actos de corrupção que incidiram no andebol e futebol. As buscas e as agressões ocorridas no dia 15 de Maio na Academia de Alcochete fazem com que o Presidente da República veja a presença ao lado de Carvalho como "um incómodo" e algo que "não é do inteiro agrado" do chefe de Estado, indica o Jornal Económico.



No dia 15, um grupo de cerca de 50 adeptos entrou na Academia de Alcochete e agrediu futebolistas e membros da equipa técnica.



De recordar que é habitual por parte do presidente do Sporting assistir aos jogos da equipa de futebol no banco de suplentes mas, devido ao relacionamento tenso com jogadores e equipa técnica nas últimas semanas, tal não deverá acontecer no próximo jogo.